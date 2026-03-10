Ekonomistin mukaan häiriötilanteista on tullut uusi normaali.

Lähi-idän kiristyvä tilanne on lisännyt epävarmuutta maailmantaloudessa ja herättänyt monissa suomalaisissakin kysymyksen siitä, kannattaako nyt kuluttaa vai pikemminkin säästää mahdollisten vaikeampien aikojen varalle.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Aki Kangasharju muistuttaa kuitenkin Asian Ytimessä -ohjelmassa, että Suomen talousnäkymät ovat tällä hetkellä parantumassa.

– Meillä on hyviä yrityksiä ja tulevaisuus on positiivinen. Siksi ei kannata turhaan säästää, ja nyt varsinkin asunnot ovat halpaa kuin saippua, Kangasharju toteaa.

Erityisesti asuntomarkkinoilla on tällä hetkellä ostajille poikkeuksellisen hyviä mahdollisuuksia.

– Jos on asunnon vaihdolle tarvetta, niin ilman muuta ostaisin isomman asunnon, Kangasharju toteaa.

Kaiken kaikkiaan Kangasharjun mukaan kuluttajat voivat katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

– Näistä erilaisista häiriöistä on tullut uusi normaali, ja meidän täytyy vaan kestää näitä erilaisia häiriöitä, hän sanoo.