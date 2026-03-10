Jääkiekon NHL:ssä Calgary Flamesiin vastikään siirtynyt suomalaispuolustaja Olli Määttä jatkoi tehoilua Washington Capitalsin vieraana.
Määttä kirjautti tililleen syöttöpisteen joukkueen avausmaalista, jonka laukoi Matvei Gridin. Määttä nappasi syöttöpisteen myös viikonloppuna Calgary-debyytissään.
Washington otti kuitenkin kotivoiton Calgarysta maalein 7–3. Capitals taistelee vielä pudotuspelipaikasta. Calgaryn sesonki päättyy erittäin todennäköisesti runkosarjaan.
Chicago Blackhawksia edustava Teuvo Teräväinen syötti joukkueensa voittomaalin jatkoajalla, kun Utah kaatui 3–2. Ratkaisuosuman laukoi suomalaisen syötöstä ylivoimalla Frank Nazar.
Olympialaisissa otteistaan kritiikkiä kerännyt Teräväinen on palannut NHL-kaukaloihin väkevästi. Hän on tehnyt olympiakisojen jälkeen seitsemään otteluun tehopisteet 3+5.
Lännessä viidentenä olevalle Utahille tappio on pienoinen yllätys. Chicago on samassa konferenssissa kolmanneksi viimeisenä.