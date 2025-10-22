Saksalainen autonvalmistaja Volkswagen keskeyttää VW Golf -mallin tuotannon ensi keskiviikosta alkaen, Bild-lehti raportoi.
Saksalaisen Bildin mukaan VW Golf -mallin tuotanto keskeytetään sirutoimitusten ongelmien vuoksi
Volkswagen ilmoitti jo eilen tiistaina tilapäisestä tuotannon keskeytyksestä, mutta kiisti sen liittyvän kiistaan siruvalmistaja Nexperian kanssa, joka on aiheuttanut painetta toimitusketjuihin.
Volkswagenin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa ja kutsui sitä spekulaatioksi.