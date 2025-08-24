Maksaisitko kuukausimaksua lisätehosta? Volkswagenilta uusi tilauspalvelu

shutterstock volkswagen konseptiauto
Volkswageniin saa jatkossa lisää hönkää kuukausitilauksella. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 24.08.2025 15:15

Maria Aarnio

maria.aarnio@mtv.fi

Volkswagen tarjoaa lisää tehoa asiakkaidensa käyttöön vain lisämaksulla.

Saksalainen autonvalmistaja kehitti tilausmallin, jossa lisähevosvoimista tulee maksaa tilausmaksua, kertoo brittisivusto Auto Express

Ärsyttävä trendi saa jalansijaa: Mersu rajoittaa moottorin tehoa, ellet maksa vuosimaksua

Normaalitilanteessa autossa on tarjolla 201 brittiläistä jarruhevosvoimaa, mutta maksusta saa käyttöönsä 228 jarruhevosvoimaa. Jarruhevosvoimat ja hevosvoimat ovat tapoja mitata moottorin tehoa.

Elinikäinen tilaus 750 euroa, mutta se on autokohtainen

Tilaus koskee ID.3-malliston malleja Pro ja Pro S. Moottorin kaikki tehot saa käyttöönsä 16,50 punnan eli noin 19 euron kuukausimaksulla tai 165 punnan eli noin 190 euron vuosimaksulla.

Elinikäisen tilauksen voi tehdä 649 punnan eli noin 750 euron hintaan. 

Auto Expressin mukaan tilaus on kuitenkin liitetty omistajan sijaan autoon, eli mikäli kulkupelin myy, tilaus siirtyy auton mukana.

Mies latasi sähköautoaan Helsinki-Vantaan parkkihallissa 2,5 tuntia – lasku liki 300 euroa

"Sporttisempi ajokokemus"

Volkswagen kertoi tilausmallilla antavansa asiakkaille "vaihtoehtoja". Sen mukaan tilaus tarjoaa "sporttisemman ajokokemuksen".

Volkswagenin edustaja kertoi BBC:lle, ettei uskonut lisävoiman tilausmaksun olevan "mitään uutta".

– Historiallisesti monia bensa- ja diesel-autoja on tarjottu samankokoisilla moottoreilla, mutta [henkilöllä] on ollut mahdollisuus valita näistä tehokkaampi, edustaja kuvaili.

Miljonääri kertoo, minkä luksusauton ostamista katuu

Ei uusi idea: Tilausmalleja jopa penkinlämmittimistä

Erilaisia tilausmalleja on myös muilla autovalmistajilla. 

Esimerkiksi BMW lanseerasi vuonna 2022 nettitilausmallin auton penkinlämmittimille. Lämmitys maksoi Isossa-Britanniassa 15 puntaa eli noin 12 euroa kuukaudessa. 

Tässä tapauksessa lisämaksu ei kansaa innostanut, ja yhtiö ilmoitti lopettavansa tilauspalvelun 2023. 

BMW sai niskaansa valtavan vihatsunamin – ilmoitti nyt täyskäännöksestä haukutun muutoksen suhteen

Miksi käytetty auto kiinnostaa suomalaista? – "Ainakin kaksi isoa tekijää"

Onko Suomessa ensirekisteröity auto luotettavampi? Miten auton historia selvitetään autoliikkeessä? Haastattelussa Flovin toimitusjohtaja Aapeli Kallunki ja Kamuxin markkinointijohtaja Iida Kinnunen.

Lähteet:  Auto Express, BBC

