Teleoperaattori Telian tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet.
Muutosneuvotteluiden tuloksena 251 tehtävää päättyy ja 83 uutta tehtävää aukeaa, yhtiö kertoo.
Yhteensä Telia siis vähentää Suomen-toiminnoissaan 168 tehtävää.
Telia sanoo yksinkertaistavansa organisaatiotaan. Yhtiö kertoo myös kasvattavansa investointejaan muun muassa kaksikäyttöteknologian kehittämiseksi.
Kaksikäyttöteknologia tarkoittaa teknologiaa, jota voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin.
Muutosneuvottelujen piirissä oli noin 2 000 tehtävää.