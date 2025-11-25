Los Angelesin maastopalojen keskeltä kuin ihmeen kaupalla selviytyneestä Volkswagen Transporterista tuli paikallisille toivon ja lannistumattomuuden symboli.

Yhdysvaltain Los Angelesin Pacific Palisadesin alueella riehunut maastopalo tuhosi tammikuussa yli 9 000 hehtaarin edestä maata ja asuntoja.

Laajalle levinneessä valokuvassa Pacific Palisadesin vieressä sijaitsevan Malibun alueen rippeiden keskeltä pilkistää turkoosi vanha auto.

Vuoden 1977 toisen sukupolven Volkswagen Transporter seisoo kadulla lähes koskemattomana.

Sen omistaja Megan Weinraub piti palon tieltä paetessaan selvänä sitä, että hän menettää rakkaan autonsa, nimeltään Azulin.

– Ajattelin auton olevan varmasti tuhoon tuomittu, kun näin uutisista naapuruston olevan tulessa.



Hän ei ollut uskoa kuvaa tai naapureiltaan saamiaan viestejä siitä, että pikkubussi todella selvisi tulipalosta.

– Se näytti liian hyvältä ollakseen totta.

Auto säästyi, vaikka liekit ovat menneet aivan likeltä.

– Talo, jonka eteen pysäköin, paloi maan tasalle ja auto sen viereisellä pihatiellä suli.