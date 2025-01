Mies latasi sähköautoaan Helsinki-Vantaan parkkihallissa 2,5 tuntia – lasku liki 300 euroa

Sähköautoilija latasi autoaan 2,5 tuntia lentoaseman parkkihallissa. Liki 300 euron laskua hän piti kohtuuttomana.

Kuluttajariitalautakunnan pöydälle tuli tapaus, jossa suomalaismies oli vienyt Volkswageninsa joulukuussa vuonna 2022 Helsinki-Vantaan parkkihalliin Volkswagenin WeCharge-latausasemalle latautumaan. Yhteensä 2,5 tunnin ajan sähköautoaan ladannut kuljettaja piti latauksen loppusummaa, 285,21 euroa, kohtuuttomana.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tulikin, oliko palvelun hinta ilmoitettu riittävän selkeästi ja oliko autoilijan vaatimalle 273,89 euron hyvitykselle perusteet. Tapauksesta kertoo muun muassa Kuluttaja-lehti.

Latauksen hinnaksi tuli 10 euroa/kWh

Autoilija kertoi pysäköineensä sähköautonsa Helsinki-Vantaan lentoaseman parkkihalliin ja jättäneensä autonsa latausasemalle yön yli kestäneen matkansa ajaksi 5.–6. joulukuuta vuonna 2022. Yhteensä auto latautui 2,5 tunnin ajan.

Kuljettajan mukaan Finavian verkkosivuilla ja parkkihallin latausasemissa latauksen hinnaksi kerrottiin 0,25 euroa/kWh ja että palveluntarjoaja voi veloittaa muita maksuja. Tänä päivänä Finavia muotoilee asian sivuillaan näin: "Latausmaksu veloitetaan energiakulutuksen mukaan 0,25 €/kWh. Käyttäessäsi omaa palveluntarjoajaasi, tarkistathan muut mahdolliset maksut."

Mies sai palveluntarjoajalta lataustapahtumasta laskun suuruudeltaan 285,21 euroa, sillä veloitus oli tapahtunut minuuttitaksalla.

Todellinen kulutettu energiamäärä oli 28,3 kWh eli latauksen hinnaksi tulikin käytännössä noin 10 euroa/kWh. Määrän mukaan veloitettuna 2,5 tunnin lataus olisi maksanut kokonaisuudessaan vain reilut 7 euroa.

Autoilija pitikin roisia laskua kohtuuttomana ja vaati palveluntarjoalta hyvitystä.

Minuuttipohjainen hinnoittelu

Volkswagen We Charge perusteli laskua kyseisen parkkipaikan minuuttipohjaisella hinnoittelulla, jossa lasketaan aika, jonka ajoneuvo on kytkettynä asemaan riippumatta siitä, onko latausprosessi keskeytetty. Tätä perustellaan sillä, että asiakas estää aseman käytön muille, kun pistoke on kytkettynä autoon/asemaan.

Palveluntarjoaja veloittikin kuluttajaa koko siltä ajalta, kun auto oli kiinni latausasemassa eli yhteensä 37 tuntia ja 2 minuuttia. Lataus on maksanut palveluntarjoajan mukaan voimassa olleen hinnaston mukaisesti 10 senttiä minuutilta. Lisäksi latausmaksun päälle on tullut Blocking-maksu latauspaikan varaamisesta eli yhteensä 5 senttiä minuutilta 180 minuutin jälkeen pois lukien 21–09 välinen kellonaika.

Kuluttajariitalautakunnan päätös

Autoilijan toimittaman selvityksen mukaan latausasemalla latauksen hinnaksi ilmoitettiin 0,25 euroa/kWh. Palveluntarjoaja ei kiistänyt, etteikö latausasemalla olisi ollut esillä kyseinen hinnasto. Näin ollen perusteita muunlaiselle veloitukselle ei ollut.

Lisäksi näyttämättä jäi, että asiakkaan käyttämä paikka olisi selvästi tarkoitettu vain lyhytaikaiseen lataukseen. Niinpä asiakkaalla oli perusteltu syy olettaa, että kyseisellä paikalla latauksesta veloitettiin vain käytetyn sähkön mukaan.

Sähköauton lataus tapahtui Helsinki-Vantaan parkkihallissa.

Lautakunta toteaa, että veloituksen täytyy tapahtua latausaseman hinnaston mukaisesti ja auton latauksesta voi veloittaa vain silloin, kun autoa ladataan.

– Näin ollen auton latauksena ei voida veloittaa siitä, että auto on latausasemassa kiinni, mutta autoa ei varsinaisesti ladata. Latausaseman varaamisesta voi veloittaa erikseen, kunhan se on selkeästi ilmoitettu hinnastossa, ratkaisussa todetaan.

Lue myös: Käytetystä Kiasta paljastui renkaanvaihdon jälkeen häiritsevä ongelma

Kuluttajariitalautakunta vetoaa päätöksessään erinäisiin säännöksiin.

Lautakunta esimerkiksi muistuttaa, että kuluttajansuojalain 8 luvun 13 §:n ilmaiseman sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan palveluksessa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan tai muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon.

Palveluksessa on myös virhe, jos toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta 1 momentissa tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Autoilijalla on kuluttajariitalautakunnan mukaan oikeus korvaukseen palveluksen virheen aiheuttamasta vahingosta.

Latausaseman hinnaston mukaisesti palveluntarjoaja voi laskuttaa latauksesta yhteensä 7,08 euroa 2,5 tunnin latauksesta.

Yksimielinen lautakunta katsoo asiassa oikeaksi hyvityksen määräksi kuluttajan vaatimat 273,89 euroa.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.

Lue myös:

Katso myös: Nappaa sähköauton latausvinkit

5:30

Näillä ohjeilla ensikertalainenkin onnistuu lataamaan sähköautoaan.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta