Yleisradioyhtiö BBC ilmoitti tehtävistä lisäsäästöistä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC ilmoitti torstaina leikkaavansa kulujaan noin kymmenellä prosentilla seuraavien kolmen vuoden aikana. Asiasta kertoi yhtiön väistyvä pääjohtaja Tim Davie.



Säästöjen määrän arvioidaan olevan satoja miljoonia puntia, ja ne tulevat jo aiemmin sovitun säästöohjelman päälle. Jo nykyinen säästöohjelma velvoittaa BBC:tä säästämään noin 150 miljoonaa puntaa maaliskuuhun 2028 mennessä.



BBC:n toimintakulut olivat viime vuonna yli neljä miljardia puntaa (noin 4,6 miljardia euroa).



Yhtiö ei tuoreeltaan täsmentänyt, mistä ohjelmista tai toiminnoista se aikoo säästää.



BBC on käynyt Britannian hallituksen kanssa neuvotteluja sekä yhtiön että sen lupaperusteisen rahoitusmallin tulevaisuudesta.

Valtaosa BBC:n rahoituksesta kerätään tv-luvista, mutta lupien määrä on ollut viime vuosina laskussa.