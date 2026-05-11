Myös MV Hondiuksella risteillyt yhdysvaltalaismatkustaja on antanut positiivisen testituloksen.
Yhdellä 17:sta MV Hondius -alukselta evakuoiduista yhdysvaltalaisista on todettu lievä positiivinen tulos hantaviruksen Andes-muunnosta testattaessa. Lisäksi yhdellä toisella yhdysvaltalaisella on lieviä oireita, mutta hänellä ei ole toistaiseksi vahvistettu tartuntaa.
Kaikki laivalla olleet Yhdysvaltain kansalaiset lennätetään takaisin kotimaahansa. Positiivisen testituloksen antanut sekä lievästi oireileva henkilö taittavat matkan lentokoneen eristysosastoissa. Perille saavuttuaan heitä hoidetaan ennalta määritellyissä hoitokeskuksissa.
Myös Espanja ja Ranska ovat evakuoineet kansalaisensa alukselta. Aiemmin kerrottiin, että yhdelle evakuoidulle ranskalaiselle on tullut sairauden oireita.
Australia, Kanada, Alankomaat, Turkki, Iso-Britannia ja Irlanti lennättävät niin ikään aluksella risteilleitä kansalaisiaan kotiin.