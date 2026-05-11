Suomessa halutaan määrätä katto niin sanotuille koppikorvauksille, eli korvauksille, joita maksetaan syyttömästi pidätetylle, vangitulle tai tuomitulle vapauden menetyksen aiheuttamasta kärsimyksestä.

Hallitus haluaa rajat korvauksille, joita syyttömästi vapautensa menettäneille maksetaan valtion varoista. Tavoitteena on, että koppikorvauksista tulee tasapuolisempia.

Hallituksen esitys koppikorvauskatosta on nyt lausuntokierroksella.

Kärsimyskorvauksen perusmääräksi ehdotetaan 120 euroa vuorokaudelta ja katoksi 180 euroa vuorokaudelta.

Oikeusministeriön mukaan Suomen nykyinen korvaustaso on korkea verrattuna useisiin euroopan maihin.

– Tässä haetaan selkeämpää, täsmällisempää ja johdonmukaisempaa sääntelyä, jotta paremmin tiedetään, minkälaisia korvauksia valtion varoista maksetaan. Samalla on myös tarkoitus, että rajataan suurimpia korvauksia. Käytäntöjä koitetaan yhtenäistää, oikeusministeriön kansliapäällikkö Antti Leinonen sanoo.

Merkittäviä korvauksia haetaan

Koppikorvaukset ovat taas tapetilla, kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi syytteet Anneli Auerin ja Jens Kukan seksuaalirikosjutussa. Jos tuomio saa lainvoiman, ovat Auer ja Kukka oikeutettuja korvauksiin vankila-ajasta.