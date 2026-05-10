Hantavirustapaukset ovat kuluneen vuoden aikana lähes kaksinkertaistuneet Argentiinassa, ja maassa on kuollut yli 30 ihmistä viruksen aiheuttamaan tautiin. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.
Kanavan mukaan Argentiinan terveysministeriö on vahvistanut, että viime vuoden kesäkuusta alkaen maassa on todettu yli sata hantavirustapausta. Edellisten 12 kuukauden aikana tapauksia oli alle 60, ministeriö kertoi CNN:n mukaan.
Lue myös: Näin matkustajia evakuoidaan hantaviruksen koettelemalta risteilijältä
Lue myös: Pääministeri Orpo: Valtioneuvoston istunto hantaviruksesta tarvittaessa jo maanantaina
Yhtenä syynä rajuun kasvuun pidetään ilmastonmuutosta sekä Andes-virusta levittävien jyrsijöiden elinalueen tuhoutumista.
Katseet kohdistuivat Argentiinan hantavirusongelmaan sen jälkeen, kun risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta kuoli sairastuttuaan hantaviruksen aiheuttamaan tautiin.
Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan pariskunta oli Argentiinassa alueilla, joissa elää viruksen Andes-kantaa levittäviä rottia. Pariskunta myös nousi MV Hondius -alukselle Argentiinassa.