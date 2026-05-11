Italian ympäriajo eli Giro d'Italia on käynnistynyt ryminällä. Viikonloppuna ajetulla toisella etapilla nähtiin raju joukkokolari, jonka seurauksena useat joutuivat sairaalaan tai joutuivat jättämään kisan kesken.

221 kilometrin etapilla mentiin viimeisiä pätkiä, kun useat törmäsivät mutkassa olleeseen suojakaiteeseen. Lukuisia kilpailijoita makasi maassa ja monet olivat pahasti ruhjeilla. Yksi pahiten kärsineistä oli Adam Yates, jonka kasvot olivat täysin veriset.

– MIkä kauhea kaatuminen, Eurosportin selostaja Roberto Vacchi totesi lähetyksessä.

Onnettomuus johtui siitä, että UAE Team Emiratesin pyöräilijällä oli ongelmia pyöränsä kanssa. Hänen takanaan ajaneet pyöräilijät törmäsivät häneen ja sen jälkeen kaiteeseen. UAE:n tallipäälikkö Mauro Gianetti kertoi etapin jälkeen, että molemmat tiimin pyöräilijät Jay Vine ja Marc Soler joutuivat sairaalaan. Myös Santiago Buitrago ja Ådne Holter joutuivat keskeyttämään kisan.

Toisen etapin voitti yllättäen debytantti Guillermo Thomas Silva.