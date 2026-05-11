Osa tunnistaa taipumuksensa, mutta ei toimi sen mukaan ja kykenee elämään tavallista elämää. He ymmärtävät asian vahingollisuuden eikä heillä ole siksi aikomuksia tehdä lapsille mitään seksuaalisia tekoja.

– Skaala on tosi laaja. He ovat hyvin erityyppisiä henkilöitä.

– Ne ovat yleensä yksittäisiä tapauksia, joissa on mahdollisesti tilannetekijöitä, jotka selittävät enemmän niitä tekoja kuin pedofilia. Tällaiset teot painottuvat enemmän nuoriin, jotka ovat alle suojaikärajan, eli harvemmin pieniin lapsiin, Liskola sanoo.

Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön sen sijaan syyllistyy myös paljon henkilöitä, joilla ei todeta vakiintunutta kiinnostusta lapsiin.

– Vain osa heistä, joilla todetaan pedofiilisia piirteitä tai taipumuksia, syyllistyy lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, ylilääkäri ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Joni Liskola HUSista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Miksi ihminen kiinnostuu seksuaalisesti lapsista ja mitä pedofilia on? Oikeuspsykiatrian ylilääkäri Joni Liskola vastaa.

Liskola ei ole perehtynyt tarkasti Jammun tapaukseen, mutta pelkästään julkisten tietojen perusteella hän sanoo, että Jammu on pedofiilien skaalalla aivan omaa luokkaansa.

– Hän menee jo sen skaalan yli. Olettaisin vahvasti, että siinä on hyvin paljon erilaista persoonallisuuden häiriintyneisyyttä ja poikkeavuutta, eli muuta psykopatologiaa kuin pelkkä häiriintynyt seksuaalinen suuntautuneisuus, joka selittää hänen tekojaan.