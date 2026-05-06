Hantaviruksen piinaama laiva suuntaa seuraavaksi Espanjan vesille.
Hantaviruksen piinaamaa risteilyalus MV Hondius on lähtenyt Kap Verdeltä kohti Kanariansaaria.
Asiasta uutisoivan Britannian yleisradion BBC:n mukaan Amsterdamiin on myös laskeutunut lento, jonka kyydissä uskotaan olevan hantaviruksen sairastuttamia laivan matkustajia.
Lentokone lähti matkaan Kap Verdeltä aiemmin tänään sen jälkeen, kun laivalta oli evakuoitu kolme potilasta. Sairastuneet on määrä toimittaa erikoissairaanhoidon huomaan.
Kanariansaarten aluejohtaja on vastustanut kovasanaisesti laivan matkaa Kanarialle. Espanjan keskushallinto on kuitenkin vakuuttanut, ettei laivasta ole uhkaa Kanariansaarten asukkaille.
Forbesin mukaan laiva on matkalla Granadillan satamaan Teneriffalla, josta kaikki matkustajat evakuoidaan ennen kuin oireettomat saavat palata kotimaihinsa.
Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu kaksi hantavirustapausta, minkä lisäksi viittä tapausta epäillään. Kolme ihmistä on kuollut.