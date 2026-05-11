Huhtikuussa tapahtuneen salamurhayrityksen oikeuskäsittely etenee.
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on määrä kuulla tänään oikeudessa Washingtonissa.
Asiasta ovat uutisoineet ainakin Yhdysvaltain yleisradioyhtiö PBS sekä uutiskanava CNN.
31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle on määrä lukea syytteet, minkä jälkeen hän voi vastata niihin.
Miestä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Washingtonissa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampuma-aserikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia, joka selviytyi luotiliivin ansiosta.
Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio.