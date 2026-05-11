Netanjahu haluaa Israelin ottavan taloudellista pesäeroa Yhdysvaltoihin.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta.

Netanjahu kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa. Hän sanoo kertoneensa asiasta myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille.

Netanjahun mukaan Israel saa Yhdysvalloilta nykyisellään 3,8 miljardia dollaria vuodessa, mutta hän haluaisi summan laskevan nollaan.

Hänen mielestään Israelin olisi aika irrottautua lopustakin Yhdysvalloilta saatavasta sotilaallisesta tuesta. Hän toivoo, että prosessi aloitettaisiin nyt ja saataisiin maaliin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

