Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.
Yhteensä kuusi hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä.
Perjantaihin mennessä kahdeksasta epäillystä tapauksesta kuusi oli vahvistettu laboratoriossa.
Vahvistettujen kuuden tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen.
Tartunnan saaneista kolme on kuollut.
Kyseisen MV Hondius -risteilylaivan on määrä saapua Kanariansaarille viikonloppuna. Hollannin lipun alla matkaava alus lähti liikkeelle Argentiinasta huhtikuun alussa.
Kuvassa lentokone, jossa osa risteilyaluksella matkustaneista jatkoivat matkaa.AFP / Lehtikuva
Suomessa mahdollisesti kaksi altistumista
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen perjantaina, että kaksi suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle lennolla 25. huhtikuuta.
Yksi MV Hondius -risteilyaluksella sairastuneista oli hetkellisesti Etelä-Afrikan Johannesburgista Amsterdamiin lähdössä olleessa lentokoneessa.