MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mielestä Leijonat on MM-kisoissa tilanteessa, jossa joukkueen täytyy löytää yhteinen sävel eri tapaan moneen viime vuoteen verrattuna. Kivi myös yltyy kehumaan kahden pelaajan taustalta löytyvää Olli Jokista.

Antti Pennanen nimesi Sveitsissä perjantaina alkaviin kisoihin 14 hyökkääjää, kahdeksan puolustajaa ja kolme maalivahtia. Pohjois-Amerikasta on peräti 12 nimeä, joista kirkkaimpina loistavat Aleksander Barkov ja Anton Lundell.

Karri Kivi ottaa ensimmäisenä puheeksi pakiston. Se on kiekollinen ja rutinoitunut, hän kuvailee.

– Ville Heinola on kyllä mielenkiintoinen. Hän on monelle tuntematon. Suora kisapaikka oli taskussa ja hän oli todella pirteä tuossa Ruotsin EHT-turnauksessa. Myös Urho Vaakanaisen nostan esiin. Hänellä on ollut rikkonaista, on vähän kuitenkin uusi kasvo suurelle yleisölle, Kivi sanoo.

Leijonat ei vielä avannut, keiden pelaajien kisapassit leimataan. Osa ryhmästä joutunee jännittämään, jyrääkö joku NHL:stä putoava pelaaja ohi. Loistavan kevään HPK:ssa painanut ja MM-kisoihin murtautunut Sami Päivärinta on todennäköinen ykkösjännittäjä, Kivi pohtii.

Luottosentteri ja aloitusten supermies Hannes Björninen ei ollut aivan ilmiselvä valinta. Kivi muotoilee hyökkääjän taistelleen itsensä kisakoneeseen.

– Hänellä on ollut vähän liikkeen kanssa ongelmaa, mutta niin vain otti paikan.

Eräs kaksikko nimetyssä joukkueessa lämmittää asiantuntijan mieltä erityisellä tavalla. Hyökkääjä Aatu Räty debytoi MM-kisoissa, taas lähtee jo kolmansiin karkeloihinsa.