Asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriön julkaisemat asiakirjat eivät ole kovin laadukkaita. Katso julkaistut videot yltä.
Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi presidentti Donald Trumpin määräyksestä perjantaina 8. toukokuuta kymmeniä aiemmin salattuja tiedostoja tunnistamattomista lentävistä esineistä.
Uutistoimisto Reutersin haastattelema tunnistamattomien poikkeusilmiöiden analysoija Mick West ei pidä julkaistuja ufo-asiakirjoja merkittävinä.
– Mielestäni meillä on määrä laadun sijaan.
West arvioi, että materiaalit eivät sisällä todisteita edistyneestä teknologiasta tai maan ulkopuolisista olennoista.
"Kaikki ruudulla näkyvät tiedot on sensuroitu"
Analyytikko kertoo, että iso osa puolustusministeriön nyt julkaisemasta materiaalista on FBI:n jo vuosia sitten julkaisemaa.
– Ja videot, jotka kiinnostivat minua eniten, eivät ole erityisen mielenkiintoisia. Videoissa kaikki ruudulla näkyvät tiedot on sensuroitu. Mustilla laatikoilla on peitetty numerot, jotka kertoisivat, mitä videossa oikeasti tapahtuu.
West viittaa lentäjien ruuduilla näkyneisiin mittarilukemiin ja muihin parametreihin, jotka voisivat valottaa videon katsojalle esimerkiksi lentävän esineen vauhtia.
– Näemme vain pieniä valkoisia pisteitä liikkumassa ruudulla. Emmekä pysty tunnistamaan niitä, koska ne ovat niin pieniä.
West kuitenkin pitää joitain lentäjä- ja tehtäväraportteja mielenkiintoisina.
– Mutta meillä ei ole mitään keinoa varmistaa niitä, ja kun ne yhdistetään videoihin, videot eivät todellakaan vastaa sitä, mitä lentäjä sanoo.