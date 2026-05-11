Raskaudenkeskeytysten määrä jatkaa kasvuaan.
Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9 000 raskaudenkeskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes neljä prosenttia.
Raskaudenkeskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään.
Myös uusintakeskeytysten määrä on kasvussa. THL:n mukaan viime vuonna useampi kuin joka kolmas raskaudenkeskeytyksistä tehtiin henkilöille, joille oli tehty vähintään yksi keskeytys jo aiemmin.
Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskaudenkeskeytyksissä tarkalleen johtuu.