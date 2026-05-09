Kaikkia hantaviruksen piinamalla risteilyaluksella olleita tullaan seuraamaan pitkälle yli kuukauden, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.
Jokaista heistä pidetään korkean riskin kontaktina, joiden vointia pidetään silmällä 42 paivää. Asiasta kertoo järjestön pandemioiden ja epidemioiden valmius- ja ehkäisyjohtaja Maria Van Kerkhove.
Hän korostaa, että viruksen aiheuttama riski oli silti alhainen maailman väestölle sekä Kanariansaarten asukkaille. Aluksen odotetaan ankkuroivan sunnuntaina Kanariansaarten edustalle evakuoimista varten.
Järjestö sanoi myös aiemmin, ettei hantavirus ole uusi covid.