Jake Rosmarin on matkustajana MV Hondiuksella, joka on parhaillaan Kap Verden edustalla.
Kolme ihmistä on kuollut risteilyaluksella raivonneen virusepidemian seurauksena. Hantavirustartunta on vahvistunut nyt kahdessa tapauksessa.
Tautitapaukset on raportoitu MV Hondius -risteilyaluksella, joka oli matkalla Atlantin valtamerellä Argentiinasta Kap Verdelle.
Yhdysvaltalainen matkabloggaaja Jake Rosmarin julkaisi maanantaina MV Hondius -risteilyalukselta videon, jossa hän pyytää ihmisiä muistamaan, että laivalla olevat ovat ihmisiä, joita odotetaan kotiin.
Matkustaja MTV:lle: Laivalla huolehditaan turvallisuudesta
Rosmarin kertoo MTV Uutisille lähettämässään viestissä olevansa kunnossa. Hänen mukaansa matkustajat voivat olosuhteisiin nähden hyvin.
Hän sanoo, että laivayhtiö ja laivan henkilökunta on tehnyt kaikkensa pitääkseen matkustajat turvassa sekä informoituna.
Viestissään Rosmarin kumoaa väitteet muun muassa aluksen epäpuhtaudesta.
Hänen mukaansa laivalla huolehditaan turvallisuudessa muu muassa turvaväleillä ja kasvomaskeilla. Hän kertoo, että matkustajilla on mahdollisuus tilata ateriat hytteihin sekä mennä aluksen kannelle raittiiseen ilmaan. Kokoontumista sisätiloissa on hänen mukaansa rajoitettu.