Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu kaksi hantavirustapausta, minkä lisäksi viittä tapausta epäillään

Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen.

Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanariansaarille kolmen tai neljän päivän kuluessa.

Kanariansaarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanariansaarilta heidät siirretään omiin maihinsa.

Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista kaksi pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin.

Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu kaksi hantavirustapausta, minkä lisäksi viittä tapausta epäillään. Kolme näistä seitsemästä on kuollut.

Lue myös: