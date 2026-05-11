Barcelonan omat kannattajat kivittivät pelaajien bussia ennen Real Madridia vastaan pelattua El Clasicoa.
Barcelonan kotistadionin Camp Noun ympäristö oli täynnä kannattajia ennen myöhään sunnuntai-iltana pelattua ottelua. Useat espanjalaismediat kertovat, että pelaajien ollessa matkalla stadionille, joutui heidän bussinsa omien fanien hyökkäyksen kohteeksi. Bussiin tuli tilanteen seurauksena kolhuja ja rikkoutuneita ikkunoita.
– Se oli joko vahinko, tai sitten he hämääntyivät savusta, Diario Sport kirjoitti.
Myös Real Madridin pelaajabussi sai kokea kannattajien tunteidenpurkauksen. Sitä päin heitettiin runsaasti esineitä ja muun muassa bussin oven ikkuna hajosi.
Itse ottelussa Barcelona voitti 2-0 ja varmisti samalla Espanjan La Ligan mestaruuden.