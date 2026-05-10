Espanjan terveysministerin mukaan hantaviruslaivalta saadaan evakuoitua sunnuntain kuluessa yhteensä yli 90 ihmistä.
Kymmeniä ihmisiä on päivän mittaan evakuoitu mereltä siten, etteivät he joudu kosketuksiin Kanariansaarten asukkaiden kanssa. Evakuoidut ovat sekä matkustajia että miehistön jäseniä.
Evakuointien päätyttyä noin 30 miehistön jäsentä jää laivaan siirtääkseen sen Hollantiin.
Espanjan mukaan risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitain on aiempina päivinä siirretty hoitoon.
Ainakin kolme ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella.