Rallin yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier muisteli Kimi Räikkösen aikaa rallin MM-sarjassa.

Ogier oli vielä uransa alkutaipaleella, kun Kimi Räikkönen hyppäsi vuosiksi 2010-2011 rallin MM-sarjaan. Kumpikin kuljettaja ajoi kaudella 2010 Citröen Junior Teamissa.

–Oli siistiä olla hänen tallitoverinaan. Emme olleet kovinkaan paljoa tekemisissä, mutta myöhemmin meistä on tullut kavereita. Häntä on aina mukava nähdä, Ogier muistelee.

– Olen huomannut, että hänellä on nyt uusi työ jälkikasvunsa auttamisessa moottoriurheilun pariin. Se on hänelle varmasti mahtava haaste, Ogier jatkaa hymyillen.

Räikkösen uran paras sijoitus MM-rallissa on viidessija Turkin MM-rallista vuodelta 2010. Vaikka Räikkönen väläytteli taitojaan myös sora- ja asfalttiteillä, ei hän pystynyt lyhyen parivuotisen stinttinsä aikana maksimoimaan potentiaaliaan.

– F1-kuljettajana rallin pariin siirtyminen ei ole helppoa. Silti hän oli tarpeeksi rohkea yrittämään sitä. Ja olihan hän lahjakas myös WRC-auton ratissa, Ogier sanoo.

– Hän ei odottanut tarpeeksi pitkään. Hänen olisi pitänyt hieman enemmän töitä. Uskon, että hän olisi alkanut pärjäämään myös rallissa ennemmin tai myöhemmin, Ogier jatkaa.