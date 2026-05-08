Mitä hantaviruksesta pitää tietää? THL vastaa virukseen liittyviin kysymyksiin suorassa lähetyksessä.
MV Hondius -risteilyalukseen liittyvä hantavirusrypäs on saanut aikaan huolta maailmalla. Argentiinasta matkaan lähteneellä aluksella tartuntatapauksia on todettu toistaiseksi kahdeksan, joista kolme on johtanut kuolemaan.
Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin rauhoitellut, ettei hantaviruksesta voi tulla uutta maailmanlaajuista pandemiaa.
Mutta mistä tämä mystinen virus oikein lähti liikkeelle ja miten se päätyi risteilyalukselle? Mitkä ovet oireet, millä tavoin se ylipäätään leviää ihmisestä toiseen?
MTV Uutisten suorassa lähetyksessä kello 12 vieraana THL:n infektiotautien torjunnan ja rokotuksien erikoistutkija Liina Voutilainen.