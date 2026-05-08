Kaksi suomalaista oli lennolla, jolla oli myös hetkellisesti yksi MV Hondius -risteilyaluksella sairastunut henkilö.
Kaksi suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle, kertoo THL.
Yksi MV Hondius -risteilyaluksella sairastuneista oli 25. huhtikuuta hetkellisesti Etelä-Afrikan Johannesburgista Amsterdamiin lähdössä olleessa lentokoneessa. Kyseisellä lennolla on mahdollisesti altistunut virukselle myös kaksi Suomessa asuvaa matkustajaa. He ovat oireettomia ja saapuneet jo Suomeen.
THL on ollut heihin yhteydessä tartuntatautitorjunnan käytäntöjen mukaisesti, ja heidät on ohjattu terveydenhuollon piiriin.
Atlantin valtamerellä liikkuvalla, alun perin Argentiinasta lähteneellä MV Hondius -risteilyaluksella viidellä henkilöllä on todettu ja kolmella epäillään hantavirustartuntaa.
Kaikissa todetuista tapauksista virus on osoittautunut hantaviruksiin kuuluvaksi Andes-virukseksi.
Laiva lähestyy tällä hetkellä Kanariansaaria, jonne sen tarkoituksellinen saapumispäivä on 10. toukokuuta. Laivalla ei ollut Suomen kansalaisia.
Kolme laivalla sairastuneista menehtyi tautiin.
Juttua päivitetty kauttaaltaan 8.5.2026 kello 21.27.