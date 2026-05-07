Teneriffaa kohti matkaavan risteilyaluksen evakuointisuunnitelmat ovat käynnissä.

Hantavirustartunnoista surullisenkuuluisaksi tullun MV Hondius -risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanariansaarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön sisäiset lähteet uutistoimisto AFP:lle.

Espanjan terveysministerin Monica Garcian mukaan aluksella edelleen olevilla henkilöillä ei ole ollut sairauden oireita. Jos he ovat edelleen terveitä Teneriffalla, heidät palautetaan kotimaihinsa.

6. toukokuuta Kap Verdellä otetussa kuvassa näkyy terveysviranomaisia nousemassa MV Hondius -risteilyalukseen.AFP / Lehtikuva

Lähteiden mukaan matkustajien on tarkoitus odottaa heitä noutavien lentokoneiden saapumista risteilyaluksella.

EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotiuttamisprosessi on vielä suunnitteilla.

Terveysministeri Garcian mukaan aluksen kyydissä olevat 14 espanjalaista matkustajaa viedään karanteeniin madridilaiseen sotilassairaalaan.

Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin he ovat mahdollisesti altistuneet virukselle. Garcian mukaan sen itämisaika on 45 päivää.