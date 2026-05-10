Ranskassa yhdelle hantaviruksen riivaamasta aluksesta evakuoidulle matkustajalle on tullut sairauden oireita, kertoo Ranskan pääministeri Sebastien Lecornu sosiaalisessa mediassa.

Kanariansaarilla olevalta alukselta evakuoitiin tänään Ranskaan yhteensä viisi ihmistä.

Lue myös: Argentiinan hantavirustartunnoissa yllättävä tilanne

Lecornun mukaan viisikko on nyt eristetty määräämättömäksi ajaksi.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useilla on ollut oireita. Hantaviruksen tähän kantaan ei ole rokotetta tai erityistä lääkitystä. Normaalisti hantavirusta levittävät jyrsijät ja tartunta vaatii sen, että ihminen on kosketuksissa jyrsijöihin.

Lue myös: Näin matkustajia evakuoidaan hantaviruksen koettelemalta risteilijältä