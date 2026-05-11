Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kertovat Euroviisujen ensimmäisten harjoitusten sujuneen hyvin. Maanantaina kaksikko nousee liveyleisön eteen.

Euroviisujen ennakkosuosikista ei ole epäselvyyttä Euroviisujen avajaistapahtuman jälkeen.

Suomen euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät itsevarmasti viisujen avajaisseremoniassa sunnuntaina Wienissä. Kaksikon ennakkosuosikin asema on selkeä, sillä mediat ympäri Euroopan halusivat oman osuutensa heistä.

– Kysykää noilta, me vaan puhumme, Lampenius hymähti suomalaismedioiden kysymykselle päivän haastattelujen määrästä ja katsoi takanaan olleita Suomen delegaation jäseniä.

Tänä vuonna Suomen viisuedustukseen kohdistuva huomio on erilainen verrattuna esimerkiksi viime vuoteen, vaikka tuolloinkin Erika Vikman keräsi laajaa huomiota. Nyt ilmiö on verrattavissa muutaman vuoden takaiseen Käärijä-tasoon.

Suosiota kuvastaa hyvin se, että turkoosin maton loppupuolella tapahtuneen suomalaismedioiden haastattelujen aikana ulkomaalaisen median edustaja yritti vielä esittää kaksikolle kysymyksiä. Suomen delegaatio keskeytti ja sanoi edustajien antavan kommentit enää suomalaistoimittajille.

Liveviulu parantaa esitystä

Lampenius ja Parkkonen kertoivat harjoitusten sujuneen tähän mennessä suunnitelmien mukaan. Maanantaina kaksikko nousee liveyleisön eteen harjoituksissa.