Risteilyaluksella Atlantilla tappanut hantavirus tarttuu ihmisestä toiseen hyvin harvoin. Ensimmäinen hantavirus löydettiin Koreasta vuonna 1976.
Kolme ihmistä on kuollut Atlantin valtamerellä risteilevällä MV Hondius -risteilyaluksella tautiin, jonka epäillään johtuvan hantaviruksesta.
Virus todettiin yhdellä laivalla taudin oireita saaneesta ihmisestä. Hän on tiettävästi edelleen tehohoidossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa.
Alankomaiden lipun alla purjehtiva alus lähti matkaan seitsemän viikkoa sitten Argentiinasta Etelä-Amerikasta. Hantavirus on Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan joissakin Argentiinan osissa yleinen.
Lue myös: Virusristeilijä seisoo merellä – ketään ei päästetä pois
Millainen virus?
Hantavirus tarttuu yleensä esimerkiksi jyrsijöiden kuivuneiden eritteiden kautta ilmateitse. Tartunnan voi saada myös jyrsijän eritteisiin koskemisesta, jos kädellä koskettaa sen jälkeen suuta tai nenää.
Hantaviruksen tarttuminen ihmisestä toiseen on äärimmäisen harvinaista, jopa lääketieteellisesti kiistanalaista, arvioivat BBC:n haastattelemat asiantuntijat.
CNN:n haastattelema lääkäri Scott Miscovich toteaa, että epäillylle epidemialle on kaksi mahdollista selitystä: joko alus on saastunut jyrsijöiden ulosteilla tai virtsalla, tai sitten joku matkustajista on saanut hantaviruksen Andes-muunnoksen, joka voi mahdollisesti tarttua ihmisestä toiseen.