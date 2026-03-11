Huhtikuussa F1-kisaa isännöivä Saudi-Arabia pitää tiukasti kiinni kalenteripaikastaan Lähi-idän kiristyneestä tilanteesta huolimatta.

Kevään F1-osakilpailut Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa ovat olleet siirtouhan alla Iranin vastattua Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuihin ampumalla ohjuksia ja lennokkeja useisiin naapurimaihinsa.

Kansainvälinen autoliitto FIA teki jo päätöksen kestävyysautojen WEC-sarjan Qatarin osakilpailun siirtämisestä kauden toiselle puoliskolle. Pian myös F1-kisojen kohtalosta on tehtävä päätöksiä.

Saudi-Arabia on kuitenkin haluton siirtämään huhtikuun puoliväliin sijoitettua kisaansa, uutisoi RacingNews365-sivusto.

– Käsityksemme mukaan Jeddan kisan järjestäjät tekevät kovaa töitä pitääkseen paikkansa kalenterissa, vaikka saudien kisan tulevaisuus on erottamattomasti yhteydessä Bahrainin kisaan, sivusto kirjoittaa.

Lähteiden mukaan molemmat kisat jätetään todennäköisesti ajamatta, jos toinen kisoista joudutaan perutaan. Turvallisuuden lisäksi vaakakupissa painaa myös logistinen ongelma, joka aiheuttaa tiimeille ongelmia ilma- ja merireittien sulkemisen takia.

Tässä tapauksessa kisoja ei siirrettäisi myöhempään ajankohtaan, vaan F1-kalenteri typistyisi 22 osakilpailun mittaiseksi.