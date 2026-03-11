Ennen ja jälkeen -satelliittikuvat paljastavat Yhdysvaltojen ja Israelin iskujen tuhon laajuuden. Katso kuvakooste videolta yltä.

Uutistoimisto Reuters on jakanut Vantor-yrityksen satelliittikuvia Iranista, joissa näkyy Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskujen seuraukset Iranin sotilasinfrakstrutuurissa.

Yhdysvallat ja Israel iskivät useisiin ohjuslaitoksiin ja lentotukikohtiin ympäri Irania tiistaina. Kuvat näyttävät tuhot muun muassa Kermanissa ja Isfahanin lentotukikohdassa, jossa iskut näyttävät tuhonneen F-14 ja F-7 -hävittäjiä, kertoo Reuters.

Yhdysvallat ja Iran ovat molemmat kutsuneet iskuja sodan rajuimmiksi.

Katso satelliittikuvat videolta artikkelin alusta.

Silmä silmästä

Iranin vallankumouskaarti sanoo, että se on kohdistanut iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Bahrainissa sekä Irakin Kurdistanissa.

Iranin parlamentin puhemies sanoi tiistaina, että Iran vastaa samalla mitalla iskuihin, joita Yhdysvallat ja Israel ovat tehneet maan infrastruktuuriin.



