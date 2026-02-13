Työntekijä selvisi nopeiden refleksiensä ansiosta Ecuadorissa. Katso uskomaton video yltä!

Esmeraldan kaupungissa Ecuadorissa työskentelevä bussiterminaalin työntekijä selvisi kuin ihmeen kaupalla ampumisesta. Tapauksesta kertoo KameraOne paikallisviranomaisten tietoihin pohjaten.

Tiistaina valvontakameroihin tallentuneessa tilanteessa mies istuu jonkinlaisessa bussiterminaalin kopissa, kun epäilty kävelee luukulle ja alkaa ampua miestä kohti.

Ensimmäisen laukauksen jälkeen mies syöksyy maahan tuoliltaan ja ryömii pöydän alle, jonka läpi epäilty ampuu ainakin kaksi kertaa. Sen voi huomata pöydän pintaan ilmestyvien reikien perusteella.

Paikallispoliisin mukaan epäilty ampui aseellaan lopulta viisi kertaa, jonka jälkeen hän poistui paikalta moottoripyörälllä.

Bussiyhtiön mukaan he olivat aiemmin saaneet viestejä, joissa vaadittiin rahaa, jotta yritys saisi jatkaa toimintaansa alueella.

Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, eikä epäiltyä ole tavoitettu, KameraOne kertoo.