Suomen parhaat ravintolat vuosimallia 2026 paljastettiin keskiviikkona ravintola-alan Gastro-messuilla.
Viisi Tähteä -verkkomedian järjestämä perinteinen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listaus on jälleen julkistettu.
Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listaus perustuu ammattilaisten valtakunnalliseen äänestykseen, johon kutsuttiin vuonna 2026 noin 1300 horeca-alojen, juomabisneksen sekä ravintola- ja ruokakirjoittamisen ammattilaista. Äänestäjien jakauma on valtakunnallinen.
Viisi Tähteä aloitti perinteen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksestä alun perin vuonna 2004. Listaus oli tauolla vuodet 2013–2017.
Suomen 50 parasta ravintolaa 2026
Vuonna 2018 ja 2019 alan ammattilaiset valitsivat ravintolalistan parhaimmaksi Ravintola Grönin Helsingistä ja vuosina 2020–2025 helsinkiläisen Ravintola Palacen. Palace nappasi ykkössijan myös tänä vuonna, eli jo seitsemättä kertaa putkeen.
Ammattilaisten ammattilaiseksi äänestettiin tänä vuonna ravintola Jasonin Jari Vesivalo.
Paras muutoksentekijä -palkinnon nappasi puolestaan Ravintola Backaksen Lauri Kaivoluoto.
1. Palace, Helsinki
2. BasBas, Helsinki
3. Grön, Helsinki
4. Jason, Helsinki
5. Kaskis, Turku
6. Kajo, Tampere
7. Alexanderplats, Helsinki
8. Savoy, Helsinki
9. Solitary, Rantasalmi
10. Luovuus kukkii kaaoksesta, Helsinki
11. Vinkkeli, Helsinki
12. Demo, Helsinki
13. Olo, Helsinki
14. Finnjävel Salonki, Helsinki
15. Bona Fide, Helsinki
16. Teller, Helsinki
17. Cafe Savoy, Helsinki
18. Kuurna, Helsinki
19. Le Grec, Helsinki
20. Shii, Helsinki
21. Nolla, Helsinki
22. Mami, Turku
23. Sky Kitchen & View, Rovaniemi
24. Bistro Bardot, Helsinki
25. Vår, Porvoo
26. Nokka, Helsinki
27. The Grand Bar & Grill, Helsinki
28. Bisoubisou, Helsinki
29. Smör, Turku
30. Sicapelle, Porvoo
31. Ravintola 305, Helsinki
32. Muru, Helsinki
33. Twenty Four Social Club, Helsinki
34. Kosmos, Helsinki
35. Wellamo, Helsinki
36. Fröj, Vaasa
37. Boreal, Helsinki
38. Boulevard Bar & Seafood, Helsinki
39. Le Ankka, Helsinki
40. Plein, Helsinki
41. Laivakoira, Helsinki
42. Apaja, Tampere
43. Mustalammas, Kuopio
44. Gustavo, Turku
45. Vinossa, Turku
46. Ravinteli Huber, Tampere
47. Vintero, Vantaa
48. Goose Pastabar, Helsinki
49. The Bull & The Firm, Helsinki
50. Esmes, Helsinki
