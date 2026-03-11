Sotilaskone liittyi todennäköisesti käynnissä olevaan sotaharjoitukseen.
Suuren sotilaskoneen jylinä yllätti Sodankylässä asuvan Uula Mäkitalon maanantaina, kun hän oli takapihallaan.
– Aloin ihmetellä, kun alkoi kuulua tavallista kovempaa ääntä. Sitten isompi lentokone tuli näkyviin, ja aloin videoida sitä, Mäkitalo kertoo MTV Uutisille puhelimitse.
Mäkitalon kuvaamalla videolla näkyy, miten valtavan kokoinen sotilaskone kaartaa sumun seasta esiin ja katoaa hetken päästä puiden taakse. Videon voit katsoa jutun alusta.
Mäkitalo arvelee, että sotilaskone saattaa liittyä parhaillaan käynnissä olevaan Cold Response 26 -harjoitukseen. Maanantaina käynnistynyt harjoitus kokoaa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosiin yhteensä noin 25 000 sotilasta 14 eri maasta.
Harvinainen näky
Sodankylän lentopaikan päällikkö Jani Kiemunki kertoo, että kyseessä oli Ranskan ilmavoimien nelimoottorinen Airbus A400M -kuljetuskone, joka ei ole se tavanomaisin vieras Sodankylän lentokentällä.
– Ensimmäinen tämän kokoluokan kone, sanoo Kiemunki puhelimitse.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.