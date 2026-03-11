Frederik kertoi Farmi Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa jättäneensä haisevat terveiset pehtoori Terho Häkkisen talon nurkalle.
Uudella Farmi Suomi -kaudella kilpaileva iskelmälaulaja Frederik, 81, paljasti ohjelman mediatilaisuudessa tehneensä ikävän tempun Farmin pehtoorille Terho Häkkiselle tämän lukittua tilustensa vessojen ovet.
Laulaja nimittäin kertoi, että oli ulostanut pehtoorin talon nurkalle.
– Tein kiusan, koska se oli hyvin epämiellyttävä henkilö. Mielestäni ihminen voi olla ystävällinenkin, kun tulee tällainen ryhmä eikä kukaan tunne ketään, Frederik selitti tekoaan MTV Uutisille.
Kyseistä tilannetta ei nähdä ohjelmassa.