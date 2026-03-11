Eduskunnassa valittiin keskiviikkona uusi apulaisoikeusasiamies.

Oikeustieteen tohtori ja varatuomari Susanna Lindroos-Hovinheimo on valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi.

Lindroos-Hovinheimo voitti toisena ehdokkaana olleen oikeustieteen tohtori Eeva Nykäsen äänin 112–54.

Perustuslakivaliokunta esitti viime viikolla Nykästä tai Lindroos-Hovinheimoa tehtävään.

Apulaisoikeusasiamiehiä on kaksi, ja he vastaavat laillisuusvalvonnasta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa.

Perustuslain mukaan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten täytyy olla eteviä laintuntijoita.