Espoossa sijaitsevassa Aalto-yliopistossa vihittiin tiistaina käyttöön vasta Suomen neljäs kvanttitietokone.
Aalto-yliopistossa otettiin käyttöön kansainvälisestikin harvinainen kvanttitietokone.
Yliopiston mukaan AaltoQ20 -kvanttitietokoneen avulla tehdään tutkimusta ja kehitetään uutta kvanttiteknologiaa. Tietokone on tutkijoiden ja yliopiston kvanttiteknologian pääaineen opiskelijoiden käytössä.
Kvanttitietokone rakennettiin Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksella.
Toisin kuin tavallinen tietokone, kvanttitietokone pystyy käsittelemään yhtä aikaa valtavan määrän erilaisia vaihtoehtoja annetun ongelman ratkaisemiseen ja löytämään niiden joukosta oikean vastauksen.