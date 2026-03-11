Seiväshyppääjä Wilma Murto on saanut paikan yleisurheilun MM-hallikisoihin Puola Toruniin.
Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA ilmoitti keskiviikkona, että Murto, kuulantyöntäjä Emilia Kangas ja pituushyppääjä Kristian Pulli ovat saaneet paikan kisoihin rankingtulostensa perusteella.
Murto hyppäsi helmikuussa Ranskan Lievinissä kauden parhaaksi hallituloksekseen 460. Maaliskuun alussa hän jäi Britannian Loughborough'ssa tulokseen 446.
Suomen joukkue 20.–22. maaliskuuta Torunissa järjestettäviin kisoihin kasvaa näin kahdeksaan urheilijaan. Joukkueeseen oli aiemmin valittu pikajuoksijat Riku Illukka, Lotta Kemppinen ja Mette Baas sekä aitajuoksijat Santeri Kuusiniemi ja Elmo Lakka. Lisäksi Ilari Manninen on 60 metrin aitajuoksussa kotiin jäävä varaurheilija.