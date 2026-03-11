Helsingin poliisilaitoksen ihmiskaupparikosryhmässä on käynnissä taas uusia rikosepäilyjä. Nyt tutkitaan, onko ihmiskaupparikosten tutkinnassa noudatettu lakia.
Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikön päällikkö, valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen kertoo MTV Uutisille, että uusi rikostutkinta käynnistyi sen jälkeen, kun ihmiskaupparikosryhmän työntekijän tekemäksi epäillystä raiskauksesta oli aloitettu tutkinta.
Ihmiskaupparyhmässä työskennelleen poliisimiehen epäillään raiskanneen naisen työajalla poliisin kuulustelutiloissa. Vanhempi rikoskonstaapeli on sittemmin irtisanottu.
– Sen yhteydessä tehtyjen tutkintatoimien yhteydessä tuli ilmi tämä asia, joka johti esitutkintaan, Mäkinen kertoo.
Mäkinen korostaa, että uudet rikosepäilyt eivät liity raiskaukseen, eikä niissä epäillä poliiseja raiskausrikoksista.
Sen sijaan tutkinnassa on kyse siitä, onko ihmiskaupparikosryhmän toiminnassa noudatettu poliisilain, esitutkintalain ja pakkokeinolain säädöksiä tutkintatoimien yhteydessä.
Asiassa on epäiltyinä kaksi esimiesasemassa olevaa henkilöä ja muutama peruspoliisitehtävissä oleva. Poliiseja epäillään virkarikoksista.