Tomi Markkola ja Pete Parkkonen istahtivat yhdessä Huomenta Suomen ystävähaastatteluun.

Iskelmälaulaja Tomi Markkola on naimisissa poplaulaja ja viisuedustaja Pete Parkkosen siskon kanssa. Markkola ja Parkkonen tapasivat ensimmäisen kerran Parkkosen ollessa noin 8–9-vuotias.

Parkkonen oli lapsena toisinaan mukana Markkolan keikkareissuilla.

– En tiedä, millaista se on ollut ottaa 12-vuotias mukaan keikkamatkoille. Nyt kun ajattelee, niin se tuntuu hurjalta ajatukselta, Parkkonen nauroi Huomenta Suomen ystävähaastattelussa.

14 vuoden ikäero ei näy Markkolan ja Parkkosen ystävyydessä. Kaksikon välinen ystävyyssuhde on läheinen, vilpitön ja avoin, kaikin puolin mukava, he kuvailevat.

– Olemme kuitenkin yhtä perhettä. Käyn kerran tai kaksikin kertaa kuussa Nokialla, jolloin saatan käydä vetämässä aamupalan ja lähden takaisin Helsinkiin, Pete kertoi vierailuistaan Markkolan luona.

– Ja välillä tulee pompoteltua jotain biisiä. Kyllä siitä Liekinheittimestäkin on aika monta versiota kuunneltu meillä keittiössä, Markkola säesti.

Parkkonen katsoo Markkolaa ylöspäin ja on ottanut mallia tämän pitkästä urasta. Markkola on myös auttanut ja neuvonut Parkkosta tämän uran alkuvaiheessa.

– Muistan, kun 18-vuotiaana aloitin keikkailemaan, ja Tomi sanoi minulle, että muista aina käydä keikan jälkeen kiittämässä paikkaa. Se on jäänyt, Parkkonen sanoi.

– Muistan, kun Pete voitti Idolsin, niin silloin koitimme Virven (Parkkonen, Peten sisko) kanssa auttaa sudenkuopissa. Siinä on melkoista pyöritystä, joten koitimme auttaa sopimusasioissa ja neuvoa eteenpäin uralla. Mutta nyt en enää lähde neuvomaan, sinä voit neuvoa minua, Markkola sanoi nauraen.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!