Insinööriopiskelija keksi nerokkaan tavan hakea töitä.

Konetekniikan insinööriksi toista vuotta opiskeleva Jasber Eriksson, 24, keksi nerokkaan tavan etsiä oman alansa töitä. Eriksson askarteli suuren kyltin, joka kainalossa hän lähti Helsingin keskustaan poikkeukselliseen työnhakuun.

– Konetekniikan insinööriopiskelija etsii kesätöitä, Erikssonin askartelemassa kyltissä lukee suurin kirjaimin.

MTV uutiset tavoitti Erikssonin keskiviikkona ydinkeskustasta, jossa hän on seissyt aamukahdeksasta saakka.

Eriksson kertoo, että halusi erottua joukosta tämänhetkisessä työllisyystilanteessa ja sanoo hakeneensa noin 60 työpaikkaa perinteiseen tyyliin. Kahta työtä tekevällä miehellä on vielä oman alansa työpaikka hakusessa.

– Pääosin olen täällä sen takia, että tällä on helpompi erottua joukosta. Myös tehokkuus, koska tällä tavoittaa paljon enemmän ihmisiä kuin perinteisellä työnhaulla, Eriksson toteaa.

Eriksson kertoo käyneensä muutama päivä sitten katsomassa mahdollisen näkyvää paikkaa tempaukselleen.

– Alun perin ajatuksena oli tehdä isompi kyltti Kehä 1:n sillalle, mutta se olisi ollut todella kallista, hän nauraa.

Konetekniikan insinööriopiskelija Jasber Eriksson etsii kyltillään kesätöitä Helsingin ydinkeskustassa.MTV

Paikaksi hänelle valikoitui vilkas risteys, jossa pysähtyvät niin autot, ratikat kuin ihmisetkin. Erikssonin mukaan ohikulkijoiden reaktiot ovat olleet todella positiivisia. Myös muutama tuttu on hämmästynyt nähdessään Erikssonin kylttinsä kanssa.

– Tosi paljon ihmiset pysähtyvät juttelemaan ja antavat palautetta. Tsemppejä on tullut paljon ja vastaanotto on ollut todella positiivinen, mies iloitsee.

Päivän aikana Eriksson on saanut jo useita yhteydenottoja ja kontakteja, mutta ei ole ehtinyt tutustua niihin vielä tarkemmin. Miehen suunnitelmissa on seistä rautatieaseman ja Citycenterin lähistöllä vielä iltapäiväruuhkaan asti saavuttaakseen maksimaalisen näkyvyyden.

Vaikka tempaus jännitti Erikssonia etukäteen, kokemuksensa kautta hän kannustaa työnhakijoita kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyteen.

– Ja jos joku kokee tämän noloksi tai häpeää – miksi ikinä olisi noloa yrittää, Eriksson täräyttää.