Kuopion Palloseurasta Kroatiaan NK Istraan siirtynyt keskuspuolustaja Samuli Miettinen pelaa maaliskuun lopussa ensi kertaa miesten jalkapallomaajoukkueessa. Päävalmentaja Jacob Friis nimesi Miettisen Uudessa-Seelannissa pelattavaan turnaukseen.
Debyyttinsä voi tehdä myös Mjällbyn keskuspuolustaja Tony Miettinen. Hän oli Huuhkajien kokoonpanossa jo syksyllä mutta jäi pois joukkueesta loukkaantumisen takia.
Palloliiton tiedotteen mukaan loukkaantumisista toipunut Lech Poznanin laitahyökkääjä Daniel Håkans palaa maajoukkueeseen vuoden tauon jälkeen. Myös kapteeni Lukas Hradecky on kuntoutunut polvivammastaan.
Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin 27. maaliskuuta ja Kap Verden 30. maaliskuuta. Ottelut pelataan Aucklandissa.
Ottelut kuuluvat Fifa Series -sarjaan, jossa on mukana 48 maajoukkuetta kuudesta maanosaliitosta.
Huuhkajat maaliskuun otteluissa:
Maalivahdit:
Lukas Hradecký, AS Monaco
Jesse Joronen, Palermo FC
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Kenttäpelaajat:
Juho Lähteenmäki, FC Nordsjälland
Tony Miettinen, Mjällby AIF
Ville Koski, Deportivo Alavés
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Nikolai Alho, Asteras Tripolis
Samuli Miettinen, NK Istra 1961
Ryan Mahuta, FK Pardubice
Matti Peltola, D.C. United
Leo Walta, Swansea City
Kaan Kairinen, AC Sparta PrahaAdam Marhiev, FC NürnbergAnssi Suhonen, Odense BKTopi Keskinen, Aberdeen FCDaniel Håkans, Lech PoznańJoel Pohjanpalo, Palermo FCCasper Terho, Sparta RotterdamBenjamin Källman, Hannover 96Oliver Antman, Rangers FCNaatan Skyttä, 1. FC KaiserslauternOnni Valakari, San Diego FC