Venäjän hallintokeskus ilmoitti keskiviikkona, että katkot mobiiliverkossa jatkuvat niin pitkään kuin on tarpeellista.
Valtionjohdon mukaan internetkatkokset jatkuvat, mikäli tilanne sitä vaatii. Kreml perustelee toimiaan kansalaisten turvallisuuden takaamisella.
Ongelmia verkon kanssa on ilmennyt pääkaupunki Moskovan lisäksi myös monissa muissa kaupungeissa.
Venäjän turvallisuuspalvelut ovat toistuvasti väittäneet, että Ukraina käyttää Telegram-viestisovellusta ihmisten rekrytoimiseen tai sabotaasien järjestämiseen Venäjällä.
Viime kuukausina Venäjä on rajoittanut sekä Telegramin että yhdysvaltalaisen Metan omistaman Whatsappin käyttöä vedoten rikollisuuden torjuntaan. Samalla maa on puskenut markkinoille valtion tukemaa venäläistä viestialustaa.
Kriitikoiden ja ihmisoikeusaktivistien mukaan rajoitukset ovat selkeä yritys lisätä Kremlin valvontaa ja internetin kontrollia Venäjällä.