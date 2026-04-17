Eurooppa on "pulassa", mutta tilanne voisi olla pahempikin, asiantuntija arvioi.

Eurooppa vahvistuu sotilaallisesti, mutta ei ole lainkaan varmaa, tapahtuuko se riittävän nopeasti, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

Ukrainan sodan myötä ympäri Euroopan puolustukseen on alettu panostaa voimakkaimmin sitten 1980-luvun, mutta Pesun katse on jo tulevaisuudessa.

– Poliittista tahtoa vaaditaan huomattavasti. Riittääkö sitä esimerkiksi kymmenen vuoden ajan riittävällä tasolla, en tiedä, Pesu sanoo.

Jotta poliittinen tahto pysyisi voimissaan, on "uhkaympäristön oltava erityisen vakava, mikä on huono uutinen".

Toisaalta jos uhkaympäristö yleisesti "lauhtuu, voi sekin sisältää huonoja uutisia meille, koska Venäjä on Suomelle aina potentiaalinen uhka".

– Tällaisessa tilanteessa Suomen kaltaisille maille voi jäädä Musta Pekka käteen. Pitää löytää liittolaisia, jotka ovat valmiita tekemään enemmän. Esimerkiksi Suomi ja Ruotsi, jos Yhdysvallat ei ole mukana kuviossa, Pesu sanoo.

Eurooppalainen Nato

Torstaina sisäministeri Mari Rantanen (ps.) veti Helsingissä tilaisuutta, jossa halukkaat Euroopan unionin jäsenvaltiot suunnittelivat erilaisiin kriiseihin varautumista.