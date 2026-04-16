Kukaan ei halua maailmaa, jossa käydään ydinsotaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen.

Suomi on yhtenäistämässä linjansa Pohjoismaiden mukaan, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) selonteon ydinasekirjauksesta.

Selontekoon on kirjattu, että Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana.

– Kukaan ei halua maailmaa, jossa käydään ydinsotaa. Ydinaseet ovat keskeinen pelote-elementti. Kun niitä ei aiota käyttää, on erittäin tärkeää, miten niistä viestitään ja miten ei viestitä, Valtonen totesi tiedotustilaisuudessa.

Selonteon ydinasekirjaukseen liittyen Valtonen vastaa, että Suomi on avoin erilaiselle keskustelulle, jota käydään liittolaismaiden kesken.

Valtoselta kysyttiin myös, onko olemassa uhkaa Yhdysvaltojen vetäytymisestä Natosta.

– Meillä ei ole mitään syytä epäillä, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä Natosta. Emme halua sellaisella myöskään spekuloida. Sellaista ei ole näköpiirissä. Tuore Yhdysvaltojen matka vahvisti tämän näkemyksen.

Nato on Valtosen mukaan nyt vahvempi kuin koskaan, kun Suomi ja Ruotsi ovat mukana.

– Euroopan maiden isompi satsaus puolustukseen on pysyvä asia, Valtonen tähdentää.