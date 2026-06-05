Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella, ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia. Asia ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista.
Eduskuntapuolueet jättivät tiistaina ehdotuksen Suomen puolustusmenojen tuplaamisesta vajaan kolmen vuoden aikana. Kyseessä on miljardien eurojen lisäys.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm ja kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra olivat keskustelemassa aiheesta MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa.
Kopra toteaa, että puolustukseen tarvitaan paljon lisää rahaa, koska puolustuksessa on vuosikymmenien korjausvelka. Hänen mukaansa puolustusmenojen taso on ennen viime vuosien nostoja ollut noin 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja tämä on ollut riittämätön taso.
– Jokainen, joka on takavuosina armeijan käynyt, on voinut tätä varmasti itsekin havainnoida, Kopra toteaa.
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"Uhkakuva muuttunut"
Kopra toteaa, että uhkakuva ja Venäjän uhka ovat muuttuneet.
– Sodankäynti teknistyy ja sodankäynnin kuva on muuttunut, kuten voidaan Ukrainasta havaita. Se tuo valtavasti uusia vaatimuksia.
Samalla myös transatlanttinen suhde Yhdysvaltojen kanssa on muuttumassa. Tilanne on nostanut muutospainetta.
– Nyt työryhmä on käynyt läpi koko Suomen puolustuksen tarpeet tuleville vuosille, analysoinut ne ja muodostanut käsityksen siitä, että mitä kaikkea tarvittaisiin, jotta asiat olisivat tavoitetilassa.
Furuholm on rahamäärän lisäyksestä eri linjoilla, sillä raha on jostain muusta pois.