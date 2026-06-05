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Miljardeja lisää puolustukseen: "Mistä raha saadaan?" | MTV Uutiset

Velkaisen Suomen puolustukseen halutaan lisää miljardeja: "Mistä raha saadaan?" 10:09 Suomen puolustukseen halutaan huomattavia lisäsatsauksia. Kysymykseksi nousee, mistä raha oikein saadaan, Julkaistu 05.06.2026 05:22 Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella, ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia. Asia ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Eduskuntapuolueet jättivät tiistaina ehdotuksen Suomen puolustusmenojen tuplaamisesta vajaan kolmen vuoden aikana. Kyseessä on miljardien eurojen lisäys. Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm ja kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra olivat keskustelemassa aiheesta MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa. Kopra toteaa, että puolustukseen tarvitaan paljon lisää rahaa, koska puolustuksessa on vuosikymmenien korjausvelka. Hänen mukaansa puolustusmenojen taso on ennen viime vuosien nostoja ollut noin 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja tämä on ollut riittämätön taso. – Jokainen, joka on takavuosina armeijan käynyt, on voinut tätä varmasti itsekin havainnoida, Kopra toteaa. Lue myös: Työryhmä: Naton puolustusmenotavoite ei riitä Suomelle "Uhkakuva muuttunut" Kopra toteaa, että uhkakuva ja Venäjän uhka ovat muuttuneet. – Sodankäynti teknistyy ja sodankäynnin kuva on muuttunut, kuten voidaan Ukrainasta havaita. Se tuo valtavasti uusia vaatimuksia. Samalla myös transatlanttinen suhde Yhdysvaltojen kanssa on muuttumassa. Tilanne on nostanut muutospainetta. – Nyt työryhmä on käynyt läpi koko Suomen puolustuksen tarpeet tuleville vuosille, analysoinut ne ja muodostanut käsityksen siitä, että mitä kaikkea tarvittaisiin, jotta asiat olisivat tavoitetilassa. Furuholm on rahamäärän lisäyksestä eri linjoilla, sillä raha on jostain muusta pois.

– Jätimme tähän raporttiin eriävän mielipiteen.

Furuholm sanoo, että Suomen historiaa ja maantiedettä ajatellen ei voida seistä "tumput suorana".

– Eikä Suomi ole niin tehnytkään. Kritiikkimme ja tulokulmamme tähän on, että kun näitä prosentteja nostellaan papereilla, niin pitäisi käydä keskustelu siitä, että mistä näitä rahoja löytyy ja mikä on se yhteiskunnallinen hinta.

Furuholmin mukaan keskustelua puolustusmenojen kasvattamisesta ei voida käydä erillään muusta taloudesta.

– Jaamme käsityksen siitä, että Venäjä on pitkäkestoinen uhka ja arvaamaton naapuri. Mutta se ei myöskään valitettavasti luo sitä, että meille tulisi pankkitilille yhtään enempää rahaa. Meidän pitää hallitusti nostaa meidän puolustuskykyämme. Tähän ovat kaikki puolueet eduskunnassa sitoutuneet, Furuholm toteaa.

"Hallitus jättää miljardien alijäämän ja kasvavan sopeutustarveen"

Kopran mukaan asiassa ei lopulta ole niin suurta erimielisyyttä puolueiden välillä. Hän toteaa, että nyt tehty raportti koskee puhtaasti sotilaallista maanpuolustusta.

– Meidän tarkoituksemme oli keskittyä pelkästään sotilaallisen maanpuolustuksen järjestämiseen, ja tällainen rajaus tehtiin.

Kopran mukaan Furuholmin esiintuomat asiat ovat tärkeitä ja nekin täytyy ottaa pohdinnassa huomioon.

Furuholmin mukaan vasemmiston kritiikki juontaa esitettyihin menolisäyksiin.

– Tämä hallitus jättää tulevalle hallitukselle vuotuisen 16–17 miljardin alijäämän. Samaan aikaan on parlamentaarinen sopu velkajarrusta, joka tarkoittaa 8–11 miljardin sopeutustarvetta. Jos siihen päälle vielä puolustusmenoja kauheaa vauhtia nostetaan, se tarkoittaa sitä, että sopeutustarve nousee 12–13 miljardiin, Furuholm luettelee.

Furuholm kyseenalaistaa, että mistä tällaiset rahat saadaan.

Kopra vastaa kritiikkiin toteamalla, että "totuutta ei saa politisoida".

– On rehtiä kertoa, mitkä ovat ne tarpeet. Suomen kansa ansaitsee sen tiedon. Pitää kertoa, mitkä ovat meidän puutteemme, miten pitää kehittää ja jos kaikki hoidetaan kunnolla ja mitä se kaikki maksaa.

Kopra huomauttaa, että eri asia on sitten se, mitä poliittinen järjestelmä päättää, eli mihin Suomella on varaa.

– Nyt on aloitettu se prosessi sillä, että on tuotu julki se, että mitä tämä kaikki maksaisi, jos kaikki tehtäisiin.

Mahdollinen liittyminen Ranskan ydinpelotteeseen jakaa mielipiteitä

Suomi on saanut kutsun liittyä Ranskan johtamaan työhön rakentaa voimakkaampaa eurooppalaista ydinasepelotetta.

Furuholmin mukaan Vasemmistoliitto suhtautuu kriittisesti kaikkeen ydinaseajatuksen laajentamiseen.

– Ehkä se minun toivomukseni tähän asiaan olisi nyt, että tästä voitaisiin käydä sellaista avointa, laajaa parlamentaarista keskustelua, mitä ei käyty ydinenergialain muutoksen kanssa. Että kaikki pääsevät tähän prosessiin kiinni.

Kopran mielestä on hvyä, jos asiassa edetään ja saavutetaan yhteisymmärrys.

– On tärkeää, että Suomi on saumattomasti mukana kaikissa Euroopan puolustuksen vahvistamiseen täyttävissä toimissa ja hankkeissa, Kopra toteaa.