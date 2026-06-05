Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki.
Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Constantan matkustajasatamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo.
Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenelläkään.
Reuters kertoo uutissivusto Digi24:n tietoihin viitaten, että Romanian rannikolta löydettiin kolme uutta meridroonia Constantan satamassa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen.
Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. Kaksi ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.